30 Ağustos 2007 doğumlu Türk yüzücü Kuzey Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'nin gururu oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde milli sporcu olarak görev yapan Tunçelli, tarihte ilk kez Türkiye'yi olimpiyat yüzme finalinde temsil etme başarısı gösterdi.

Tunçelli'nin başarısı, 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde kazandığı altın madalyayla başladı. 2023 yılında, Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 15 yaş altı kategorisinde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yaparak bir ilki gerçekleştirdi. Aynı yıl, Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbest stilde birinci oldu.

2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 m serbest stilde finale yükselme başarısını gösteren Tunçelli, Haziran ayında Belgrad'daki Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldu. Paris Olimpiyatları'nda 1500 m serbest stil seçmelerinde serisinde 14:45.27 derecesi ile birinci, genel klasmanda ise 5. olarak finale yükseldi.

Milli Takım yüzücüsü olan Kuzey Tunçelli'nin antrenörü, Milli Takım Teknik Direktörü Aykut Çelik'tir. Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yüzme branşında finale yükselen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.