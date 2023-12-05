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Borsa İstanbul'da halka arz etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor; Kuzey Boru'nun taslak izahname detayları açıklandı.

Şirket, toplam 24.000.000 TL nominal değerli payını eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek ve halka açıklık oranını yüzde 24 olarak belirledi.

Paylar, 36,20 TL fiyatla satışa sunulacak ve şirketin Borsa İstanbul kodu "#KBORU" olarak belirlendi.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülecek olan halka arza katılacak yatırımcılar, T1-T2 bakiyelerini kullanabilecekler.

KUZEY BORU TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Dev şirketin "Yıldız Pazar"da gerçekleşecek halka arzına yönelik talep toplama tarihleri, 7-8 Aralık olarak belirlendi.

KUZEY BORU HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Şirketin halka arzına 3 milyon kişinin katılması durumunda, 8 lot hisse dağıtımı yapılması bekleniyor.

KUZEY BORU HALKA ARZI HANGİ BANKALARDA VAR?

Şirketin halka arzına, Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından katılım sağlanabilir. Yatırımcılar, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arasında hisse alır gibi talep girişi yapabilirler.