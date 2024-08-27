Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Gülistan köyünde, tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan ve "süper meyve" olarak bilinen aronyanın hasadı yapıldı. Geçen yıl Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı olarak 1 dekar alana dikimi yapılan aronyanın hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Şefaatli İlçe Kaymakamı Oğuzhan Yazar, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akşit, teknik personeller ve çiftçiler katıldı. Aronyanın, antioksidan zenginliği ile tanınan ve anavatanı Kuzey Amerika olan bu bitkinin gelecekte ilçede alternatif ürün olarak çiftçilere destek sağlaması hedefleniyor.

Şefaatli Kaymakamı Oğuzhan Yazar, ilçede hububata alternatif ürünlere yönelmenin önemine vurgu yaparak, aronyanın umut verici bir seçenek olduğunu belirtti. Yazar, “Bu deneme çalışması ilçemiz için örnek teşkil edecek. Yeni ve alternatif ürünlerin ekimi konusunda çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise, aronyanın 3. yılından itibaren verime geçmesini beklediklerini, bu yıl yapılan hasadın 2. senesinde olunduğunu ifade etti. Özkaya, “Gülistan köyünde 1 dekar alana dikimi gerçekleştirdik. Aronya bitkisinin çiftçi şartlarında denemesini yapıyoruz. İyi sonuçlar elde edilirse, bu bitkinin ilimizde yaygınlaştırılması hedefleniyor” şeklinde konuştu.