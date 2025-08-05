Olay, 2 Ağustos Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında Bafra’ya bağlı Kızılırmak Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan kuzenler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, 30 yaşındaki Doğukan Ç., yanında bulunan tabancayla kuzeni 26 yaşındaki Efe Çağşur’a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Efe Çağşur, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından önce Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun’daki bir hastaneye sevk edilen Çağşur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Doğukan Ç., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Hayatını kaybeden Efe Çağşur’un cenazesi, bugün Bafra’nın Esençay Mahallesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.