Bu atölyede eğitim gören Takı İmalatı ve Kuyumculuk bölümü öğrencileri, yüksek sıcaklıkta işledikleri cam boncukları gümüşle birleştirerek dikkat çeken takılar üretiyor.

Üretilen bu takılar, başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor ve uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.

KUYUMCULUĞUN USTASI YOZGAT’A DÖNDÜ

İstanbul Kapalı Çarşı’da 13 yaşında kuyumculuk zanaatına adım atan 53 yaşındaki Alparslan Acer, yıllar içinde bu alanda önemli bir ustalık kazandı. Uzun yıllar boyunca altın ve gümüş gibi değerli madenleri alevli cam sanatı ile buluşturarak zarif takılar üreten Acer, babasının vefatının ardından memleketi Yozgat’a dönme kararı aldı. Acer, memleketinde açtığı zanaat atölyesinde hem mesleği yaşatmayı hem de gençlere bu sanatın inceliklerini öğretmeyi amaçlıyor.

YENİ NESİL KUYUMCULAR YERKÖY’DE EĞİTİM ALIYOR

Alparslan Acer, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen bir proje çerçevesinde, Yerköy’deki Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Takı İmalatı ve Kuyumculuk bölümündeki öğrencileri atölyesinde eğitim alacak şekilde programa dahil etti. Bu projeyle, öğrenciler hem teorik bilgilerini pratiğe döküyor hem de üretim sürecinde aktif rol alarak meslek deneyimi kazanıyor. Öğrenciler, atölyede cam boncukları işleyip, gümüşle birleştirerek kolye ve bileklik gibi ürünler üretiyor. Bu ürünler, hem yerel hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor.

USTALARIN SÖZLERİ: MESLEK VE EĞİTİM ÜZERİNE

Alparslan Acer, atölyede yürütülen çalışmalarla ilgili şunları ifade etti: “40 yıl önce İstanbul Kapalı Çarşı’da kuyumculuk mesleğine başladım. Orada çeşitli imalathanelerde çalışma fırsatı buldum ve zanaatın tüm inceliklerini öğrendim. Babamın vasiyeti üzerine memleketime dönerek burada gençlere bu sanatın öğretiminde bulunmak istiyorum. Atölyemizde camları işleyip, gümüşle birleştirerek yüksek kaliteli takılar üretiyoruz. Bu takılar başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor ve uluslararası alanda beğeniliyor.”

Türkiye’nin kuyumculuk sektöründeki önemi ve dünya çapındaki başarısı hakkında da bilgi veren Acer, “Türkiye, kuyumculuk sektöründe dünyada ilk sıralarda yer alan kadim birikime sahip bir ülke. Ürettiğimiz takılar dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Bu sektördeki başarılarımızı yerel düzeyde de sürdürebilmek için gençlerimizi yetiştirmek ve mesleklerinde başarılı olmalarını sağlamak istiyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında kalfalık ve ustalık belgelerini alacaklar ve kendi iş yerlerini açma fırsatı elde edecekler” şeklinde konuştu.

GENÇ ZANAATKARLARIN PERSPEKTİFİ

Acer’in atölyesinde çalışan Enes Acer, kuyumculuk mesleğinin kendisine kattığı değerleri şu şekilde özetledi: “Alevle camı şekillendirerek küçük boncuklar üretiyoruz. Bu cam parçaları, işlenip gümüşle birleştirildiğinde değerli hale geliyor. Bu süreci yaşamak, kuyumculuk mesleğinin en büyük hazlarından biri. Ürettiğimiz takılar yurt dışında insanların kol ve boyunlarını süslüyor ve bu beni çok mutlu ediyor.”

Lise öğrencisi Mahmut Karaman, atölyedeki eğitim ve çalışmaları hakkında şunları belirtti: “Bu atölyede alevli cam işlemeciliği yapıyoruz ve ustamız bize bu konuda eğitim veriyor. Gümüşten kolye ve bileklikler üretiyoruz. Bu şekilde aile bütçemize katkıda bulunuyoruz ve mesleğimizi uygulamalı olarak öğreniyoruz. İleride kendi iş yerimizi açmayı ve yeni zanaatkarlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

TEORİK BİLGİLER PRATİĞE DÖNÜŞÜYOR

Atölyede çalışan öğrencilerden Yusuf Arslan, eğitim süreci ve iş deneyimi hakkında şunları aktardı: “Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Takı İmalatı ve Kuyumculuk bölümünde eğitim alıyorum. Okulda aldığımız teorik bilgileri burada uygulamalı olarak pratiğe döküyoruz. Cam boncukları üretip, gümüşten kolye ve bileklikler yapıyoruz. Bu ürünler yurt dışına ihraç ediliyor ve ben de bu süreçte aile bütçeme katkıda bulunuyorum.”

Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki bu zanaat atölyesi, geleneksel kuyumculuk sanatını yaşatırken gençlerin uluslararası pazarda rekabet edebilecek düzeyde eğitim almalarını sağlıyor. Bu sayede, hem yerel ekonomiye hem de küresel pazara katkıda bulunuluyor, genç zanaatkarlar geleceğin kuyumculuk ustaları olarak yetiştiriliyor.