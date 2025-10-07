Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ekim 2025 Salı günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış, İç ve Doğu Anadolu’da ise fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.

Yağışlar Başlıyor, Sıcaklıklar Düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin batı kesimleri salı gününden itibaren siklonik hava sistemi etkisine girecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Uzmanlar, bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Buna karşılık, iç ve doğu bölgelerde hava genel olarak az bulutlu geçerken, rüzgar hızının 60 km/saate kadar ulaşması tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, batı illerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece birden düşecek. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürecek.

Hava durumu verilerine göre:

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir, Ankara’nın batısı, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgar 60 Kilometreye Ulaşacak

Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden 40–60 km/sa hızla eseceği bildirildi.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde çatılarda hasar, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Bölge Bölge Hava Durumu (7 Ekim 2025 Salı)

Marmara

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yağışlar, İstanbul, Kırklareli, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

İstanbul: 20°C – Yerel kuvvetli sağanak

Bursa: 21°C – Gök gürültülü sağanak

Çanakkale: 17°C – Kuvvetli sağanak

Kırklareli: 14°C – Kuvvetli sağanak

Ege

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde kuvvetli yağış, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış bekleniyor.

İzmir: 20°C – Şiddetli yağış (Kuzey ilçelerde yoğun)

Manisa: 22°C – Yerel kuvvetli sağanak

Afyonkarahisar: 19°C – Kuvvetli sağanak

Denizli: 20°C – Yerel sağanak

Akdeniz

Batı kesimlerde sağanaklar etkili olacak. Doğu Akdeniz ise az bulutlu geçecek.

Antalya: 25°C – Yerel kuvvetli sağanak

Burdur: 20°C – Yerel kuvvetli sağanak

Adana: 29°C – Az bulutlu, zamanla parçalı

Hatay: 28°C – Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Genel olarak az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Ankara’nın batısı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Ankara: 24°C – Batı ilçelerde yerel kuvvetli sağanak

Eskişehir: 22°C – Öğleden sonra sağanak

Konya: 22°C – Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak geçişleri olacak.

Bolu: 24°C – Öğleden sonra sağanak

Düzce: 26°C – Sağanak

Zonguldak: 23°C – Parçalı bulutlu

Orta Ve Doğu Karadeniz

Genellikle az bulutlu. Rüzgar, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli esecek.

Samsun: 24°C – Parçalı bulutlu

Trabzon: 24°C – Parçalı bulutlu

Rize: 24°C – Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Açık ve az bulutlu. Rüzgarın kuzeyde güneyli yönlerden kuvvetli eseceği bildirildi.

Erzurum: 24°C – Açık

Malatya: 28°C – Açık

Van: 23°C – Açık

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde hava açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır: 31°C – Açık

Gaziantep: 28°C – Açık

Mardin: 28°C – Açık

Uzmanlardan Uyarı: Dikkatli ve Tedbirli Olun

Meteoroloji yetkilileri, batı bölgelerde beklenen kuvvetli yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırabileceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu:

“Sel, su baskını, yıldırım ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.”