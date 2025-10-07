Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ekim 2025 Salı günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış, İç ve Doğu Anadolu’da ise fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıkların batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.
Yağışlar Başlıyor, Sıcaklıklar Düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin batı kesimleri salı gününden itibaren siklonik hava sistemi etkisine girecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Uzmanlar, bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Buna karşılık, iç ve doğu bölgelerde hava genel olarak az bulutlu geçerken, rüzgar hızının 60 km/saate kadar ulaşması tahmin ediliyor.
MGM verilerine göre, batı illerinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece birden düşecek. Diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürecek.
Hava durumu verilerine göre:
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Eskişehir, Ankara’nın batısı, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri az bulutlu ve açık geçecek.
Rüzgar 60 Kilometreye Ulaşacak
Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden 40–60 km/sa hızla eseceği bildirildi.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde çatılarda hasar, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Bölge Bölge Hava Durumu (7 Ekim 2025 Salı)
Marmara
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yağışlar, İstanbul, Kırklareli, Bursa ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
İstanbul: 20°C – Yerel kuvvetli sağanak
Bursa: 21°C – Gök gürültülü sağanak
Çanakkale: 17°C – Kuvvetli sağanak
Kırklareli: 14°C – Kuvvetli sağanak
Ege
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde kuvvetli yağış, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış bekleniyor.
İzmir: 20°C – Şiddetli yağış (Kuzey ilçelerde yoğun)
Manisa: 22°C – Yerel kuvvetli sağanak
Afyonkarahisar: 19°C – Kuvvetli sağanak
Denizli: 20°C – Yerel sağanak
Akdeniz
Batı kesimlerde sağanaklar etkili olacak. Doğu Akdeniz ise az bulutlu geçecek.
Antalya: 25°C – Yerel kuvvetli sağanak
Burdur: 20°C – Yerel kuvvetli sağanak
Adana: 29°C – Az bulutlu, zamanla parçalı
Hatay: 28°C – Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Genel olarak az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Ankara’nın batısı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Ankara: 24°C – Batı ilçelerde yerel kuvvetli sağanak
Eskişehir: 22°C – Öğleden sonra sağanak
Konya: 22°C – Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak geçişleri olacak.
Bolu: 24°C – Öğleden sonra sağanak
Düzce: 26°C – Sağanak
Zonguldak: 23°C – Parçalı bulutlu
Orta Ve Doğu Karadeniz
Genellikle az bulutlu. Rüzgar, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli esecek.
Samsun: 24°C – Parçalı bulutlu
Trabzon: 24°C – Parçalı bulutlu
Rize: 24°C – Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Açık ve az bulutlu. Rüzgarın kuzeyde güneyli yönlerden kuvvetli eseceği bildirildi.
Erzurum: 24°C – Açık
Malatya: 28°C – Açık
Van: 23°C – Açık
Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde hava açık ve güneşli olacak.
Diyarbakır: 31°C – Açık
Gaziantep: 28°C – Açık
Mardin: 28°C – Açık
Uzmanlardan Uyarı: Dikkatli ve Tedbirli Olun
Meteoroloji yetkilileri, batı bölgelerde beklenen kuvvetli yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırabileceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu:
“Sel, su baskını, yıldırım ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun.”