Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir ve İlçe Tarım Müdürü Burhan Kale tarafından kuvvetli yağış ve doludan etkilenen Bahariye, Yeşilhisar, Yoğunhisar, Yapalak Köyleri ve Karakoç Mahallesinde incelemelerde bulunuldu.

İncelemeleri yapan Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir ve İlçe Tarım Müdürü Burhan Kale muhtarlardan ve arazi sahibi vatandaşlardan durum hakkında bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Aydın, tarım arazileri ve köy içindeki hasar tespit çalışmalarının ekipler tarafından en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Haber Merkezi