7’den 70’e herkesi ağırlayabilecek kapasiteye sahip olan, çok fonksiyonlu kompleksin fikir sahibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın projesi halk kütüphanesinin içerisinde Yozgat’ın kültürel özelliklerinin de tanıtılacağı bölümler yer alacak.

Yozgat’a çok şey katacak olan Oktay’ın projesi, her yaştan okura ev sahipliği yapacak.

OKTAY YAKİNEN İLGİLENDİ

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret ederek proje ile alakalı istişarede bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi de imzalanan projenin her detayı için Oktay, büyük özen gösterdi.

Lise Caddesi’nde bulunan eski maliye ve kız meslek binasının yıkılmasından sonra yerine Halk Kütüphanesinin yapılması kararı alınmıştı. Yozgat Lisesi’nin tam karşında yapılacak olan Halk Kütüphanesinin yapılması noktasında büyük uğraşlar veren Oktay’ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binası şehrin dokusunu bozmadan yapılacak.

OKTAY BİZZAT İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde Halk Kütüphanesi hakkında açıklama yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, sözleşmenin imzalandığını bildirmişti.

Klasik kütüphane hizmetlerinden çok farklı hizmetleri içinde barındıran Halk Kütüphanesi projesi Yozgat Lisesi’nin tam karşında bulunacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, Oktay’ın proje çizilirken özellikle bir isteği olduğunu söyledi. Oktay, Yozgat Lisesinin tam karşısına yapılacak Halk Kütüphanesinden bakıldığında Tarihi Yozgat Lisesinin gözükmesini istedi. Bu isteğiyle tarihi dokuya büyük önem verdiği görülen Oktay’ın projesi Yozgat’a ve Yozgatlılara çok fayda sağlayacak. Melike Aslı Arslan