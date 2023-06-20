Her detayı için büyük özen gösteren Dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay’ın yakından takip ettiği Yozgat İl Halk Kütüphanesi inşaatında ilk adım atıldı.

Bir süre önce ihalesi yapılan Halk Kütüphanesinde çalışmalara start verildi. İl Halk Kütüphanesi projesi Tarihi Yozgat Lisesi’nin tam karşında bulunarak Lise Caddesine renk katacak.

Yaklaşık 13 bin 755 metrekare alana sahip olacak Halk Kütüphanesi, Yozgat’ın önemli bir eksikliğini giderecek.

İlk kazmanın vurulduğu İl Halk Kütüphane binası, klasik kütüphane hizmetlerinden çok farklı hizmetleri de içerisinde barındıracak.

ÇOK ŞEY KATACAK

Lise Caddesi’nde bulunan eski maliye ve kız meslek binasının yıkılmasından sonra yerine Halk Kütüphanesinin yapılması kararı alındı.

Yozgat Lisesi’nin tam karşında yapılacak olan Halk Kütüphanesinin yapılması noktasında büyük uğraşlar veren AK Parti Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay’ın talimatlarıyla müze ve kültür merkezinin de içinde olacağı kütüphane binası şehrin dokusunu bozmadan yapılacak.

Çok fonksiyonlu İl Halk Kütüphanesinin içerisinde Yozgat’ın kültürel özelliklerinin de tanıtılacağı bölümler yer alacak.

Yozgat’a çok şey katacak olan kütüphane, her yaştan okura ev sahipliği yapacak. Alpaslan Demir /Melike Aslı Arslan