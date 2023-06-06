Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması amacıyla 6 ay önce Türkiye'de 8’inci il olarak Yozgat'ta kurulan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde, çocuklar ve anneleri hem bilgileniyor hem eğleniyor.

Kütüphanede 0-6 yaş gurubu bebek ve çocuklar özel salonlarda kitapla tanışırken anneler ise Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerince bilgilendiriliyor.

İKİNCİSİNİN SÖZÜNÜ VERDİ

Kütüphaneyi ziyaret eden Vali Ziya Polat, velilerle sohbet edip, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ve kütüphane yetkililerinden bilgi aldı.

Çocuklara ve bebeklere küçük kitap okumayı sevdiren ve farklı etkinlikler uygulanan Yozgat Bebek Kütüphanesi’ni aileler çok sevdi.

Yozgatlı ailelerin çok sevdiği ve yoğun ilgi gösterdiği Bebek Kütüphanesini ziyaret eden Vali Polat, ziyaret esnasında bulunan annelerin isteği üzerine yeni kütüphane sözü de verdi.

“YAŞAM MERKEZİ OLACAK”

Vali Polat, çocuklarla velilerin kütüphanede mutlu olduğunu belirterek bir açıklamada bulundu.

Polat açıklamasında, “Yine güzel bir yerdeyiz. Mutlu olduğumuz yerdeyiz. Geldiğimiz günlerde söylemiştik, Yozgat okuma kampanyası devam ettirdik. Şu anda okullarımızın ilk dersinin 20 dakikası okuma ile geçiyor. Sadece okullarda değil bunu her ilçemize her bölgemize yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm ilçelerimizde yaşayan kütüphaneler yapacağız demiştiniz. Şükür Allah’a çoğu içimizde kütüphanelerimiz yapıldı ve bitti. Sarıkaya Kütüphanesi için ihaleye çıkıldı. Yozgat İl Halk Kütüphanesi ihalesini geçtiğimiz günlerde yaptık ve imzayı da attık. İsmi İl Halk Kütüphanesi ama yaşam merkezi olarak düşünüyoruz. Atölye merkezi, sanat merkezi olarak düşünüyoruz. Sarıkaya Kütüphanesiiçin de ihaleye çıkıldı. Sarıkaya Belediyesi ile ortak yapıyoruz. Boğazlıyan Kütüphanesi bitti. Yakında açılışını yaparız. Sorgun Kütüphanesi bitti. Yakında açılışını yaparız. Çayıralan ve Yenifakılı Kütüphanesi bitti. İlçelerimizde yaşayan kütüphanelerimiz hayata geçti” dedi.

“İLGİ BİZİ MUTLU ETTİ”

Kütüphanede, çocuklara ve annelere yönelik eğitimler verildiğini kaydeden Polat, “Bebek Kütüphanesinin ayrı bir önemi var. Bebek Kütüphanesi, çocuk ve anne kütüphanesi. Biraz önce velilerimizi dinlediniz. Çocuklarımızın gözündeki mutluluğu gördünüz. Bebek Kütüphanesi; çocukla annenin bir araya geldiği, vakit geçirdiği, kitap okuduğu, sosyal faaliyetleri katıldığı ve değişik etkinlikler gerçekleştiği bir yer. Kütüphanemizi, çocuklarımıza ve annelerimize yönelik eğitimler verilen bir merkez olarak görüyoruz. Velilerimizden güzel geri dönüşler aldık. Çocuklarımız ve velilerimizin çok geldiği ve randevuyla çalışılan bir ortam. Bu doluluk bize şunu gösteriyor, çocuk kütüphanesi Yozgat’ta işlevini tamamlamış ve ikincisine ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Güzel bir yer bulabilirsek ikinciye de başlarız. Biz tabi kütüphanelerimizi ve yaşam merkezlerimizi ana cadde üzerinde şehrin en iyi yerlerinde olmasını istiyoruz. Kızımız, çocuğumuz, eşimiz, velilerimiz en kısa zamanda nasıl ulaşabilir diye düşünüyoruz. Yol ve minibüs güzergâhında olup vatandaşlarımızın gece, gündüz rahatça gidebileceği yerlerde olmasını istiyoruz. Burası bölge bir bölge. Böyle güzel bir bölge bulabilirsek ikincisine de başlarız. Bugün, ikincisini de açmak gerektiğini gördük. Bu da bizi mutlu etti.Tekrar destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Devlet büyüklerimize, Kültür ve Turizm Müdürümüze emeği geçen tüm ekibe ve burayı kullanan velilerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

SEMİNERLER DÜZENLENİYOR

Annelere eğitim veren Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İpek Özbay da bebek ve çocuk kütüphanelerinin hedef kitlesinin 0-6 yaş gurubu çocuklar ile ebeveynleri olduğunu belirtti.

Özbay, çocukların gelişimini desteklemek, aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek için seminerler düzenlediklerini ifade etti.

VELİLER MEMNUN

Velilerden Betül Çay, kütüphaneden istifade ettiklerini anlatarak, "Eğitmenler çocuklara kitap okuyor, onları oynatıyor. Biz de çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Daha önce çocuklarla parka gidiyorduk, şimdi kütüphaneye geliyoruz. Çocuklarımız burada sosyalleşiyor" diye konuştu.

Pakize Demirbilek ise, "Oğlum konuşmakta sıkıntı çekiyordu ve evde çok sıkılıyordu. Kütüphaneye getirdik, burada çok eğlenceli vakit geçiriyor ve sosyalleşiyor. Yavaş yavaş da konuşmaya başladı. Çok faydalı oldu, severek geliyoruz. Hem oğlum hem ben çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı. AA/Melike Aslı Arslan