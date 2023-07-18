“Her İlçeye Bir Kütüphane” projesi kapsamında Yozgat’ın ilçelerine yapılan kütüphaneler gençlere fırsat sunuyor. Yaz tatilinde kitap okumak isteyen gençler ilçelere yapılan kütüphanelerde vakit geçiriyor.

“Her İlçeye Bir Kütüphane” projesi dâhilinde Yenifakılı’ya açılan Halk Kütüphanesi’nde de faaliyetler sürüyor.

KÜTÜPHANEYİ PAYLAŞTI

Her ilçede bir tane kütüphane bulunması gerektiğini her konuşmasında hatırlatmış olan ve “Her İlçeye Bir Kütüphane” projesini hayata geçiren Yozgat Valisi Ziya Polat, resmi sosyal medya hesabından, “Her ilçemize yaşayan güzel kütüphane” notuyla paylaşımda bulundu. Vali Ziya Polat, Yenifakılı İlçe Halk Kütüphanesi’ni tanıtan bir video paylaştı.

“İLÇEMİZE DEĞER KATTI”

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de kütüphane hakkında açıklamada bulundu. Çiftçi açıklamasında, “Hayallerimize ulaşmak, daima gelişmek ve ilerlemek için okuyacağız, araştıracağız ve öğreneceğiz. İşte bu istekle ve arzuyla Yenifakılı İlçe Halk Kütüphanesi hayata geçirdik. Çünkü halkımızın başucu kitaplara ulaşmasını, bilim kültür ve sanatla iç içe olmasını farklı alanlarda çok çeşitli kaynaklara ulaşmasını önemsiyoruz. Yapımını tamamladığımız kütüphanemiz modern ve refah tasarımıyla ilçemize değer kattı. Kütüphanemizde engin kitap arşivi, konferans salonu, çocuk oyun alanı, resim atölyesi, müzik atölyesi, kitap kafe bulunuyor” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan