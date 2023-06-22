Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek kafile, yakınlarıyla birlikte İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliyesi'ne geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden; "Ya Rab! Hac yolculuğuna çıkacak olan kardeşlerimize mebrur bir hac yapabilmeyi ve sağlık sıhhat içerisinde evlerine dönebilmeyi nasip eyle, Kardeşlerimizden hacca gitmek arzusunda olup yıllardır bekleyenlere de en kısa zamanda bu kutsal yolculuğu nasip eyle Yarabbi" ifadeleriyle duada bulundu.

Uğurlama programına Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, din görevlileri ve hacı adaylarının yakınları katılırken, İl Müftülüğü önünde düzenlenen törende, duygusal anlar yaşandı.

Hacı adayları yapılan duanın ardından tekbir ve telbiyelerle kutsal topraklara uğurlandı. Haber Merkezi