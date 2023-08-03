Ülke genelinde Kuş Halkalama çalışmalarının bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 Eylül 2023, 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ‘Kuş Halkalama Temel Eğitimi’ düzenlenecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Eğitime 20 aday alınacaktır. Adaylardan 10 tanesi gönüllülerden, kalan 10 tanesi de kurum personelinden seçilecektir. Başvuru sayısının beklenenden fazla olması durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen öncelikler doğrultusunda değerlendirme yapılarak adaylar belirlenecektir. Daha önce kuş halkalama istasyonlarında çalışmış olmak ya da bir araştırma çerçevesinde kuş halkalamış olmak Halkalama istasyonu sorumlularından referans mektubu alıp bunu belgelemek ya da araştırma sırasında kuş halkaladığını belgelemek, Kuşlar üzerine yüksek lisans veya doktora yapmış ya da yapıyor olmak ve bunu belgelemek, Mesleği dolayısıyla (hayvanat bahçesi vb.) kuşlar üzerinde çalışıyor olmak ve bunu belgelemek. 10 adaydan daha az başvuru olması halinde eğitim Genel Müdürlükçe belirlenecek ileri bir tarihte düzenlenecektir. 25 Eylül 2023, 30 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Kuş Halkalama Temel Eğitimi’ Antalya ilinde gerçekleştirilecektir. Eğitim programı dahilinde olan arazi çalışmaları Boğazkent Halkalama İstasyonu’nda(Serik) yapılacaktır. 3 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak olan başvurular, 14 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’da sona erecektir. Eğitime katılım sağlayacak adaylar aşağıda istenilen belgeleri [email protected] adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir. Eksik/yanlış belge ile başvuran kişilerin ve ilan edilen başvuru süresinden sonra başvuran kişilerin başvuruları dikkate alınmaz” ifadelerine yer verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kuş halkalama temel eğitimi için adaylardan istenecek belgeler hakkında şu bilgiler aktarıldı: “Kuş Halkalamaya ve konuyla ilgili arazi çalışmaları yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığına dair kişinin Sağlık Beyanı, Sağlık kuruluşlarından rapor alınmasına gerek yoktur. Halkalamaya ve konuyla ilgili arazi çalışmaları gerçekleştirmeye engel sağlık problemi bulunmadığına dair imzalı dilekçenin taranarak istenilen belgelere eklenilmesi yeterlidir. TC Kimlik Numarasını da içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, Vesikalık fotoğraf, Öğrenim belgesi veya çıkış belgesi, Özgeçmiş, 18 yaşından küçük adaylar için; velilerinin izin verdiğine dair imzalı belge. Varsa; adayların Kuş halkama istasyonları sorumlularından alacakları referans mektubu veya mesleği dolayısıyla kuşlarla ilgili çalışmalar yaptığına dair belgeler başvuru evraklarına eklenmelidir. 2022 yılında gerçekleştirilen Kuş Halkalama Temel Eğitimine katılan ancak yapılan sınavda başarısız olan kişiler, bu eğitim sonunda yapılacak sınava katılabilirler. Sınava katılmak isteyen kişilerin başvuru süresi içerisinde taleplerini bildirmeleri gerekmektedir. Eğitime katılma hakkı kazanıp mazeret bildirmeden katılmayan kişilerin, bir sonraki Halkalama Temel Eğitimi’ne yapacağı başvurular dikkate alınmaz.” Haber Merkezi