Yaklaşık 25 yıldır sektörde olduklarını dile getiren Aydın, son aylarda kuruyemiş fiyatlarının altınla yarışır hale geldiğini ifade etti.

Aydın, “En son zamlarla birlikte fındığı 600 liraya satıyorduk. Şu anda en düşük fındık 900 lira. Giresun fındığı 13–15 kalibre bin 100 lira, çifte kavrulmuş fındık ise bin 300 lira. Bunun yanı sıra Antep fıstığı da fiyatlarıyla meydan okuyor. İki ay önce 750–800 liraya sattığımız Antep fıstığı şu anda bin 100 lira. Yani çerez parası denen bir şey kalmadı. Parası olan yiyor” diye konuştu.

“Ürün Az Olunca Fiyat Artıyor”

Kuruyemiş fiyatlarındaki yükselişte kuraklığın önemli rol oynadığını söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

“Bu yıl kurak geçti. Çiftçinin elinde yeterli ürün olmayınca fiyatlar ister istemez yükseliyor. Vatandaşa da çiftçiye de bir şey diyemiyorum, bu bir arz-talep meselesi. Ürün az olunca fiyat artıyor. İnşallah önümüzdeki sezon yağışlar iyi gider, üretim artar ve fiyatlar biraz düşer. Bu sene böyle geçecek gibi görünüyor.”

“Fiyatların Dengelenmesi İçin Üretimin Artması Gerekiyor”

Kuruyemişin artık lüks tüketim haline geldiğini belirten Aydın, ailelerin özellikle kış aylarında tüketimi azalttığını söyledi.

Aydın, “Önceden evlere kilo kilo kuruyemiş alınırdı. Şimdi insanlar yarım kilo, hatta çeyrek kilo alıyor. Çocuklar istiyor ama aileler bütçelerini düşünmek zorunda kalıyor. Bu da esnafın işlerini doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Aydın, kuruyemiş sektörünün Türkiye’de tarımsal üretime bağlı olduğunu hatırlatarak, “Fiyatların dengelenmesi için üretimin artması gerekiyor. Devletin de üreticiye destekleri önemli. Bizim temennimiz, hem çiftçinin kazanacağı hem de vatandaşın rahatlıkla kuruyemiş tüketebileceği bir piyasa ortamının oluşmasıdır” dedi.