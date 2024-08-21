Bursa Kapalıçarşı’da kuruyemiş fiyatları, artan ekonomik zorluklarla birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fındık, badem ve Antep fıstığı gibi ürünlerin fiyatlarındaki ciddi artış, vatandaşları zorluyor.BURSA (İGFA) - Uzun süredir enflasyonla mücadele eden Türkiye’de vatandaşlar için pek çok şey lüks haline gelirken, çerez de bu listedeki yerini aldı. vatandaşlar artık çekirdek ve fıstık alırken dahi zorlanmaya başladı.

“VATANDAŞ ANCAK FISTIK ALABİLİYOR”

Uzun yıllardır Kapalıçarşı’da esnaflık yapan kuruyemişçi Ahmet Demir, “Karışık çerezin kilosunu 280 lira ila 440 lira arasında satıyoruz. Hatta satamıyoruz, vatandaşa pahalı geliyor. Kilosu 160 liraya satılan fıstık, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.” dedi.

Kuruyemişçi Ahmet Demir, vatandaşların eskiden çeşitli kuruyemişleri karışık almayı tercih ederken, şimdi sadece daha uygun fiyatlı olan ürünlere yöneldiklerini belirtti.

Demir ayrıca, fiyatlardaki artışın ana nedeninin hem üretim maliyetlerindeki yükseliş hem de döviz kurundaki dalgalanmalar olduğunun kaydetti. Demir, dalgalanan kurların ve yüksek enflasyonun kuruyemiş sektörünü de ciddi olarak etkilediğini dile getirdi.