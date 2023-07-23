Yozgat’ta yaz sıcaklarının etkisini göstermesinin ardından kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalıklar, güneşe bırakılmaya başlandı. Yaz sıcaklarının etkisini göstermesinin ardından her yıl olduğu gibi bu yılda kurutmalık sezonu devam ediyor.

Meyve ve sebzelerin iyice bollaşıp lezzetlendiği yaz mevsimini iyi değerlendiren vatandaşlar, genellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yaptıkları kışa hazırlık geleneği devam ediyor. Biber, patlıcan, kabak ve domates gibi birçok çeşit sebzenin kış aylarında kullanılabilmesi için asırlardır uygulanan kurutma tekniği, bu yıl da uygulanmaya başladı. Apartmanda oturan vatandaşlar balkonlarını, apartman duvarlarını falan kullanırken müstakil evlerde oturan vatandaşlar ise bahçe duvarlarını, ev çatılarını kullanarak kurutmalık ürünlerini kışa hazırlıyorlar.

Birçok aile pazarlardan aldıkları sebzeleri kurutarak yoğun bir şekilde kışa hazırlık yapıyorlar. Yaz aylarında meyve ve sebzenin bol olmasından dolayı, ev hanımları farklı çeşitlerde yemekler pişirerek zorluk yaşamıyor. Ancak kış ayları bu konuda biraz daha seçici olunuyor. Bu nedenle, geçmişten bugüne gelen kurutma kültürü, halen vatandaşların vazgeçilmezi. Yaz aylarında ürünün bol olmasını fırsat bilen vatandaşlar, kurutmalık sebzelerden bolca alarak kış aylarında yemek için kurutuyor. Ahmet Ayverdi