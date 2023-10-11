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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S.Y. ve M.A.’nın kurusıkı tabancaların namlularında yaptıkları tadilat ile bu tabancaları yasak nitelikteki ateşli silahlara dönüştürerek, satışını yaptıklarını tespit etti. Ekipler tarafından şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 17 adet kartuş, 96 adet tabanca fişeği ile çok sayıda silah tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi. Ekipler tarafından M.S.Y. ve M.A. gözaltına alındı