Vali Makam toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin katıldı.

Törende bir açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “Yozgat’ta her geçen gün yeniliğe ve yeni hizmete imza atmaya devam ediyoruz. Oran Kalkınma Ajansının koordinesinde, Belediyenin, Üniversitenin işbirliği ile Genç Fikirlerin önünü açmak gençlerimize yeni fikirlerine teşvik etmek üzere işbirliği protokolümüzü imzaladık. Bir fikrim var diyen gençler de fikirleri ile birlikte Oran Kalkınma Ajansımıza bekliyoruz. İlimize, ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Gençlerimiz bu vesileyle yeni fikirlerle ilimize katkılarını sunacaklar” diye konuştu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise “Yozgat’a girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan ‘Genç Fikirler Fabrikası’ iş fikri yarışmasının ikinci dönemi, Yozgat Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Bozok Teknopark A.Ş. ile iş birliğinde düzenlenecektir. Ulusal düzeyde gerçekleşen yarışma ile Türkiye’de ticari değer taşıyan, gençlere istihdam olanağı sağlayabilecek yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimci bireylerin veya takımların iş fikirlerini Yozgat’ta hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu yarışma sonucunda sunulan iş fikirleri arasından en başarılı olanları bağımsız jüri tarafından seçilerek, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacak. Ayrıca başarılı bulunan girişimci adaylarına Bozok Teknopark’ta firmalarını kurmak ve girişimlerini başlatmak istemeleri halinde gerekli destekler sunulacaktır. Yarışmaya başvurular 1 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak olup 1 Eylül 2024 tarihinde sona erecektir ve ‘gencfikirlerfabrikasi.org’ websitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Şahin açıklamasını şu şekilde tamamladı: “İş fikri yarışmasına aşağıdaki şartları taşıyan girişimciler başvuru yapabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, Herhangi bir lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler, mezunlar ve/veya akademisyenler, TR72 bölgesinde bulunan ve teknoparklar içerisinde faaliyet yürüten en fazla 3 yıl önce kurulmuş olan start-up şirket sahipleri. Yarışmacıların ön başvuru tarihi itibariyle programa başvuru yapmayan bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamaları gerekir.”

Ödüller ve desteklerden bahseden Şahin, “Yarışma süreci, girişimcilerin başvurularını çevrimiçi olarak yapmaları ile başlayacak ve ön değerlendirme kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler ile devam edecektir. Ön değerlendirmeyi geçen projeler, girişimcilik kampına katılacak ve burada çeşitli eğitimler alarak projelerini geliştireceklerdir. Finalde başarılı bulunan projeler, ORAN ve Bozok Teknopark tarafından sağlanacak ofis alanları ve mentörlük hizmetlerinden faydalanarak ticari ürünlere dönüştürülecektir. Toplam ödül değeri 650 bin lira olan yarışmada, başarılı bulunan en fazla 7 ekip, KDV dahil 50 bin lira iş geliştirme giderleri karşılanma hakkı elde edecektir. Yarışma sonucunda yapılacak final programında birinciye 70 bin lira, ikinciye 60 bin lira ve üçüncüye 50 bin lira daha iş geliştirme giderleri karşılanma hakkı verilecektir. Bu destek ödülleri, iş fikirlerini geliştirmek için gerekli olan hammadde, malzeme, ekipman ve hizmet alımları için kullanılacaktır. UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı ve Yozgat #UNESCOLearningCityYozgat #UNESCOYozgat Yozgat’ın 2021 yılında UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na üye olması, şehrin yenilikçi ve girişimci ekosistemini güçlendirmeye yönelik bu tür yarışmaların önemini daha da artırmaktadır. "Genç Fikirler Fabrikası" iş fikri yarışması, Yozgat'ın uluslararası düzeyde tanınan bir öğrenme merkezi olma yolundaki hedeflerine katkı sağlamaktadır. Bu yarışma, Yozgat ve çevre illerden öğrencilerin ve girişimcilerin yarışmaya katılmalarını teşvik etmekte ve Teknopark tarafından sunulan avantajlardan yararlanmalarını sağlamaktadır. ORAN’ın destekleri, kamu fonları, melek yatırım ağları ve risk sermayedarları gibi özel fon kaynaklarından yatırım alabilecek seviyeye gelmiş olgunlaşmış ve teknoloji üretebilen yeni şirketlerin Yozgat’ta kurulmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Evren Yaşar da “Göreve başladığımızdan beri sayın valimizle birlikte özellikle teknolojik gelişmelerin gençlerin katkısı noktasında bunu nasıl arttırabiliriz diye arayış içerisine girdik. Oran Kalkınma Ajansı bize en fazla destek ver bir kurum. Proje bazlı gidiyoruz bu projede en önemli anlamlı örneklerinden biri. Bu koordinasyonu Yozgat’ta valiliğimiz, belediyemizle, üniversitemizle beraber gerçekleştirdiğimiz bir birliktelik örnek birliktelik inşallah devamı gelir. Çok daha farklı projelerle bölgemize katkıda bulunabilir” şeklinde konuştu.