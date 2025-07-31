10 Mayıs 1993'te İstanbul'da dünyaya geldi. Yazıcıoğlu , İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme alanında eğitim sürdürdü. Daha sonrasında oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine gittiğinde oyuncu olmak için adımlar attı. Dedemin İnsanları adlı filmde kısa bir alanda görünen oyuncu, sonralarda Kayıp Şehir adlı diziyle ekranlarda yer almayı sürdürdü. Dizide oynarken aynı anda oyunculuk eğitimleri aldı. Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve sonrasında Ümit Çırak ile tanışarak kariyerine yön verdi.

Kuruluş Osman dizisinde yeni sezonu beklenirken sürpriz bir gelişme gerçekleşti. Kuruluş Osman, yeni sezon öncesinde kadrosuna Mert Yazıcıoğlu’nu dahil etti.

Yapılan açıklamada, "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" ifadeleri kullanıldı.