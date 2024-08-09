Sıkça sorulan "Kuruluş Osman 6. sezon ne zaman başlıyor?" ve "Kuruluş Osman 6. sezon tarihi nedir?" gibi sorular, dizinin yeni sezonuna olan ilgiyi gözler önüne seriyor. Peki, Kuruluş Osman'ın 6. sezonu ne zaman ekranlarda olacak? İşte detaylar!

Kuruluş Osman, 20 Kasım 2019 tarihinde izleyiciyle buluştuğundan bu yana geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Osman Bey'in liderliğindeki Kayı Obası'nın tarihi yolculuğunu anlatan dizi, Türk beyliklerinin Anadolu'da Türk-İslam devletlerini kurma mücadelesini ekranlara taşıyor.

Sezon finalinde, Osman Bey’in Konstantin’i gafil avlama mücadelesi büyük bir dikkatle izlendi. Ayrıca Mehmet Bey ile Alaeddin Bey arasındaki hesaplaşmalar ve Orhan Bey’in Holofira ile ilgili aldığı kararlar dizinin önemli olayları arasında yer aldı.

Geçmiş sezonların yayın takvimine bakıldığında, Kuruluş Osman 6. sezonun Ekim 2024 tarihinde başlaması bekleniyor. İzleyiciler, Osman Bey’in önderliğindeki obanın ve Türk beyliklerinin yeni maceralarını ve mücadelerini dört gözle bekliyor.

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