Yozgat Müftülüğü tarafından İl Eğitim Kurulu Toplantısı Müftü Ali Gülden başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda müftülük tarafından devam eden eğitim faaliyetlerini istişare etmek durum değerlendirmesi yapmak ve daha verimli eğitim hizmeti sunabilmek adına katılımcılara bilgi verildi

İl müftü yardımcısı, ilçe müftüleri, eğitimden sorumlu şube müdürü ve eğitim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kur’an kurslarında ve 4-6 kurslarında verilmesi planlanan eğitim, icra edilmesi gereken faaliyetler ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik değerlendirme yapıldı.