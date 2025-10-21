Türk dizi ve sinema dünyasının tanınmış yüzlerinden biri olan Kerem Fırtına, son yıllarda sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda siyaset sahnesindeki cesur adımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Kerem Fırtına Kimdir?

Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Kerem Fırtına, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda aktif siyasi kimliğiyle de öne çıkan çok yönlü bir isimdir. 23 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Fırtına, oyunculuk kariyerine erken yaşta başlamış, ancak eğitim hayatında farklı bir alan olan kamu yönetimini tercih etmiştir. Hem sanat hem de siyaset dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Profesyonel yaşamında birçok başarılı projede yer alan Kerem Fırtına, halk arasında özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Eren Eylül" karakteriyle tanınmıştır. 2020'li yıllarda ise siyasi arenadaki duruşu ve adaylık süreciyle sıkça gündeme gelmiştir.

Kerem Fırtına Nereli?

İstanbul'da dünyaya gelen Fırtına’nın ailesi Elazığ kökenlidir. Aslen Elazığlı olan Fırtına, kültürel ve ailevi bağlarını hiçbir zaman koparmamıştır. Bu yönüyle hem metropol hayatına adapte olmuş hem de Anadolu'nun geleneksel değerlerini benimsemiş bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kerem Fırtına Kaç Yaşında?

23 Eylül 1981 doğumlu olan Kerem Fırtına, Ekim 2025 itibarıyla 44 yaşındadır. Kariyerine 1990'ların sonunda adım atan oyuncu, aradan geçen 25 yılı aşkın sürede televizyon, sinema ve siyaset sahnesinde etkin rol oynamaya devam etmektedir. Ayrıca Terazi burcu olan Fırtına, sanatçı ruhunu bu burcun estetik ve denge arayışıyla da harmanlamıştır.

Kerem Fırtına'nın Televizyon Dizileri:

Kurtlar Vadisi – Eren Eylül (2003-2005, 2007-2008): Oyunculuk kariyerinin dönüm noktası. Fırtına, bu dizideki performansıyla büyük beğeni topladı.

Fatmagül'ün Suçu Ne? – Mert (2011): Türk televizyonunun önemli yapımlarından birinde yan karakter olarak etkileyici bir performans sergiledi.

Karadayı – Savcı Adnan Tok (2014-2015): Dönemin en çok izlenen yapımlarından birinde yer aldı.

Kiralık Aşk – İsmail (2015-2017): Romantik komedi türündeki dizide sempatik bir karaktere hayat verdi.

Bu Kalp Seni Unutur Mu? – Nedim (2009-2010): Duygusal yönü ağır basan bu dizide derinlikli bir karakter çizdi.

Kerem Fırtına'nın Sinema Filmleri:

Hakikat: Şeyh Bedrettin – Kara Beyazıt Paşa (2021): Tarihi bir yapımda önemli bir figürü canlandırdı.

Esrarlı Gözler – Ali (2008): Dramatik yapısıyla dikkat çeken filmde başrol oynadı.

Fırtına'nın rolleri genellikle ciddi ve karakter derinliği gerektiren türdendir. Oyunculuk eğitimini Şahika Tekand Studio Oyunculuk Atölyesi'nde alan Fırtına, sahne performanslarını da eğitimli bir altyapıya oturtmuştur.

Kerem Fırtına Hangi Partili?

Kerem Fırtına'nın siyasi kimliği, sanatçı kimliği kadar dikkat çekici bir noktadadır. 2023 Genel Seçimleri sürecinde siyasete doğrudan dahil olan Fırtına, Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden aday olmuş, ardından partinin devamı niteliğinde olan DEM Parti'de siyasi kariyerini sürdürmüştür.