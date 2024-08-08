Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Kurtlar Vadisi dizisindeki yıllar öncesine ait bir sahne yeniden dikkatleri üzerine çekti. Dizide sosyal medya yasaklarına yapılan gönderme, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşılarak viral hale geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), katalog suçlar kapsamında Instagram'a erişim engeli getirmesi, sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Bu gelişmenin ardından, Kurtlar Vadisi dizisinde yıllar önce sosyal medya yasaklarına dair yer alan bir sahne yeniden gündeme taşındı. Dizinin karakterlerinin, sosyal medya platformlarına erişim kısıtlamaları üzerine yaptığı konuşmalar, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

KURTLAR VADİSİ GELECEĞİ Mİ ÖNGÖRDÜ?

Bu sahne, sosyal medyada "Kurtlar Vadisi geleceği mi gördü?" sorusunu gündeme getirdi. Dizinin, geçmişte işlediği birçok konuyla günümüz olaylarına dikkat çektiği bilinirken, sosyal medya yasaklarıyla ilgili bu sahne, izleyicileri bir kez daha şaşkınlığa uğrattı.

YERLİ SİMPSONLAR OLARAK YORUMLANDI

Dizinin bu sahnesi, izleyiciler tarafından "Yerli Simpsonlar" olarak nitelendirildi ve sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Kurtlar Vadisi senaristlerinin bu öngörülü yaklaşımı, dizinin hayranları arasında büyük bir hayranlık uyandırdı.