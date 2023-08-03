Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kendileri geliştirmesi için gerçekleştirilen yaz okulları ve destekleme yetiştirme kursları faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaz Okulu kapsamında; 36 öğretmen, 749 öğrenciye 15 kurs merkezinde 62 kurs ile haftalık 378 saat kurs verirken Destekleme ve Yetiştirme Kursları dâhilinde; 147 öğretmen, Bin 291 öğrenciye 34 kurs merkezde 265 kurs ile haftalık 926 saat kurs veriliyor.

16 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 389 kurs açılarak öğrencilerin kendilerini geliştirilmesine imkan sunuldu. Tatil boyunca sürecek olan kurslardan 5 bin 838 kursiyer yararlanıyor.

Kurs faaliyetleri hakkında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, açıklamada bulunarak bilgilendirme yaptı. Müdür Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında öğrencilerimizin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek, vaktini daha nitelikli değerlendirmek ve derslerdeki kazanımlar doğrultusunda eksiklerini gidermek amacıyla sürekli gelişimlerine katkı sunmak üzere okullarımızda yaz okulu ve destekleme yetiştirme kurslarımız açılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Yaz Okulu kapsamında; 36 öğretmenimiz, 749 öğrencimize 15 kurs merkezimizde 62 kursumuzla haftalık 378 saat kurs vermektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında; 147 öğretmenimiz, Bin 291 öğrencimize 34 kurs merkezimizde 265 kurs ile haftalık 926 saat kurs vermektedir” ifadelerini kullandı.

“5 BİN 838 KURSİYER YARARLANIYOR”

Tüm öğrencilerin kurslardan yararlanması gerektiğini söyleyerek açıklamasına devam eden Yazıcı, “Bilim ve Sanat Merkezimiz Yaz Okulu kapsamında; 11 öğretmenimiz, 263 öğrencimiz, 4 Kurs Merkezi, 43 Kurs ile haftalık 172 saat kurs vermektedir. Yozgat ve Sarıkaya Halk Eğitim Merkezlerimizde yaz etkinlikleri ve kursları kapsamında 362 kursiyerimize 26 kurs vermektedir. 16 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında tatil boyunca sürecek olan 389 Kurs açılmış olup 5 bin 838 kursiyerimiz 13.00 – 17.00 saatleri arasında yararlanacaktır. Tüm öğrencilerimizi vakitlerini değerli geçirmeleri ve kendilerini ilgileri doğrultusunda geliştirmeleri amacıyla kurslarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi