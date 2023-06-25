Çeşitli kurslar açmaya gayret ettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, kurslarda bulunan kadınların taleplerini dinlediklerini bildirdi.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “Kadınların iş gücüne yeterli katılımı sağlaması ve boş zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri amacıyla farklı çeşitte kurslar açmaya gayret ediyoruz. Açılan kursları da düzenli olarak ziyaret ediyor, usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle yapılan çalışmaları değerlendirme imkânı buluyoruz. Yapmış olduğumuz kurs ziyaretinde hanım kardeşlerimizin çalışmalarını izleme ve onların taleplerini dinleme fırsatı bulduk. Kursların verimli ve etkin olması ve kadınlarımızın kurslara katılımlarının artırılması amacıyla gayret gösteren idarecilerimize, usta öğretici ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Her yerde eğitim” dedi. Yasin Nazım Kayhan