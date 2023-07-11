İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde bulunan camiler ile Kur’an Kurslarında çocuklara yönelik yan Kur’an kursu düzenleniyor.

2023 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim ve öğretim tek dönem halinde 3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, “Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından belirlenen kriterler ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaz Kur’an Kurslarında çocuklarımıza dini eğitim vereceğiz” dedi.



“KURSLARIMIZA ÖNEM VERİYORUZ”

Camilerde ve Kur’an Kurslarında hocaların Kur'an-ı Kerim ve ilmihal dersi verdiklerini dile getiren Çolak, "Camiler de bir okul. Hayatın öğretildiği ahlaki erdemlerin yaşanarak öğrenildiği birer mekteptir. Yaz Kur'an kurslarımız 3 Temmuz Pazartesi günü açıldı. Camilerimiz çocuklarımızın okulu. İstiyoruz ki yaz kurslarımızda bütün camilerimiz dolsun taşsın. Yaz Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığımızın en başta gelen hizmetlerinden birisidir. Yaz Kur’an kurslarında örgün eğitimde devam eden öğrencilerin yaz tatili döneminde tatille birlikte eğitimi birleştirdikleri bir dönemdir.Bizler de müftülükler olarak yaz Kur'an kurslarımıza çok önem veriyoruz. Bunun için bütün camilerimiz ve Kur’an kurslarımızı hazır hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZI CAMİLERE ISINDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çolak, “Bu yıl kurslarımızda Kur’an eğitimi, temel dini bilgiler değerler eğitimi gibi ders başlıkları işlenirken bunun yanı sıra ders saatinde çeşitli etkinlikler ve uygulamalı eğitimler düzenleyeceğiz. Burada en önemli amaçlardan birisi yaz kurslarımızın çoğunlukla cami ortamında yapılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuklarımız camiye alışsın, ortamını görsün, tanısın. Caminin havasını teneffüs etsin istiyoruz.Dolayısıyla ben çocuğumu camide ve Kur'an kursunda yaz kursunda göndermek istiyorum diyen vatandaşlarımızın hepsinin evlatlarını kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onları eğitmek için yoğun mesai yapmaya gayret ediyoruz. Son bir hatırlatma olarak da hocalarımız ve cemaatimizden, camilerimize gelen çocuklarımızı sevgi ve şefkatle ve de hoşgörü ile karşılamalarını ve onların güzel yüreklerinde olumsuz bir cami ve yaz kursu hatırası bırakılmaması için azami hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi. Haber Merkezi