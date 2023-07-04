Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Tokat’ın Çıkrık Köyün'de yapılan geleneksel Karakucak güreşlerinde Kadışehri İlçesini temsil eden Yangı Spor Kulübü sporcuları Muzaffer Emin Navruz 2’nci, Süleyman Çakıcı ve Poyraz Aksu 3’ncü olduğunu söyledi.

Aksoy yaptığı açıklamada; “Başarılarıyla bizleri mutlu eden öğrencilerimizi kurumumuzda ağırlayarak hediyelerini de takdim ettik. Onları yetiştiren öğretmenleri Oğuzhan Özhan ve ailelerine teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir