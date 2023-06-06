Badminton kursunun yanı sıra voleybol ve bocce kurslarının da en kısa sürede açılmasının planlandığını söyleyen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, sporun önemine değinip gençlerin spora olan ilgisini artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Eğitime verdikleri önemle eş değer olarak sporu da önem verdiklerini belirten Başkan Uğuz “İlk olarak planlamış olduğumuz spor kurslarımızdan badminton kursumuzu açtık. Öğrencilerimiz Her Çarşamba 15.00-17.00 saatleri arasında kursumuzda badminton oynayarak hem spor yapacaklar hem de stres atacaklar” dedi.

“SPOR VAZGEÇİLMEZDİR”

Uğuz, “Spor genellikle fiziksel aktivite olarak algılansa da insan ilişkileri konusunda da ciddi katkıları vardır. Spor her yaştan değişik sosyal, kültürel ve ekonomik bireylerin yapabileceği etkinliklerdir. Sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için bizlere çok iş düşmektedir. Bu yüzden hem ulusal hem de uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek oldukça önemlidir. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkânına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret etmeye devam ediyoruz ve sportif faaliyetler düzenlemeye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir