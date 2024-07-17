Milli Eğitim Bakanlığı, motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle ilgili Yozgat Sürücü Kursları ve Eğitimciler Derneği Başkanı Murat Güven, açıklamalarda bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre sınavlar 35 dakikadan az olamayacak. Kursta başarısız olanlar 45 gün içinde 3 defa daha ön sınava girecek.

Motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliği ile ehliyet alacak adayların eğitimleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Murat Güven, “Kurslarda verilen eğitimler çok önemli. İlk defa ehliyet alacakların eğitim standartlarının yükseltilmesiyle ilgili yönetmelik değişikliği hazırlığı var” dedi.

AVRUPA STANDARTLARININ ÜZERİNDE DİREKSİYON SINAVI

Türkiye’de artık Avrupa standartlarının üzerinde direksiyon sınavı yapıldığını bildiren Güven, "Türkiye’de artık Avrupa standartlarının üzerinde direksiyon sınavı yapılıyor. Bu standart, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı’yla daha da yukarıya çıkarılıyor. Hazırlanan yönetmelikle kursiyerlerin direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlanıyor. Sınav süresinin daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için 40 dakikaya uzatılması, sürücü kurslarına kaydolacak kursiyerlerin kimliklerini yenilemesi şartının gelmesi bekleniyor. Ayrıca direksiyon eğitiminde sınav yapmış olduğumuz güzergahlar var. Bu güzergahların hem genişletilmesi hem de alternatif güzergahların ilave edilmesi planlanıyor. Burada sürücü kriterini ve başarısını hesaplayabilmesi için akan trafikle çalışıyor. Burada ‘Ben araba kullanmayı boş alanda öğrendim, ehliyetimi aldım, akan trafikte ne yapacağım?’ sorusunu ortadan kaldıracak. Sürücünün akan trafiğin içerisine girebileceği bir sınav yapılması planlanıyor” diye konuştu.

İKİNCİ ŞANS

Sürücü adaylarının iki araç arasına park ederken ikinci şansları olacağını söyleyen Güven, “Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek” ifadelerini kullandı.

“KENDİ ARAÇLARIYLA SINAVA GİRECEKLER”

Yeni yönetmelikte engelliler içinde önemli bir düzenleme olduğuna dikkat çeken Güven, kurslarda engellilere uygun araç olmadığı takdirde engelli kursiyerlerin kendi araçlarıyla sınava girebileceğini belirtti.

“YAZILI SINAV HAKLARI BAKİ KALACAK”

Yazılı sınavı geçen kursiyerlerle ilgili yeni yönetmelikte direksiyon sınavı hakkında da bir düzenlemenin olacağını belirten Güven, "Kursiyerin 3 yıl boyunca yazılı sınav hakkı baki kalacak. 3 yıl içinde başka bir kursa gidip kayıt olduktan sonra yazılı sınava girmeden direksiyon eğitimini alıp, direksiyon sınavına girecek" şeklinde konuştu.