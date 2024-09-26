Zorlu, “Uyarılarımızın ardından okullarda temizlik personeli için asgari ücret ve sigorta hakkı son başvuruya uyarlanmış olsa da, yine de eksik ve sorunludur. Bu haliyle uygulama geçici olup ülke genelini kapsamayacaktır” dedi.

Zorlu, 30 bin temizlik görevlisi alınacağını, ancak Türkiye genelinde yaklaşık 54 bin okul bulunduğunu vurgulayarak, “Her okula bir görevli düşmüyor. Üstelik derslik ve öğrenci sayısı itibariyle 5 ve daha fazla personel ile hizmet verilecek okullar da az değil” şeklinde konuştu.

Temizlik personeli alımında belirlenen şartlara da değinen Zorlu, başvuracak kişinin 24 Eylül 2024 tarihinden itibaren işsiz olma şartının, yani aktif SGK olmaması gerektiğinin altını çizdi. Çalışma süresinin 1 Ekim-31 Mart arası 6 ay ile sınırlı olduğunu belirten Zorlu, bu sürenin tamamlanmasının ardından ne olacağının belirsiz olduğunu ifade etti.

Hane gelirinin 25 bin 503 lirayı geçemeyeceği şartının getirilmesinin, personel bulmayı zorlaştıracağını dile getiren Zorlu, “Evde bir asgari ücretli var ise personel bulmak hayli zor olacaktır” dedi.

Zorlu, İşgücü Uyum Programında çalışanların ve daha önce 6 bin 900 lira ile başlayanların bu haktan yararlanamayacaklarını ve bu programa geçiş yapamayacaklarını belirtti. Zorlu, çözüm önerisi olarak, kısıtlamaların yeniden düzenlenmesi ve her okulun temizlik ihtiyacına uygun sayıda personel alım imkanı sağlanması gerektiğini söyledi.