Milletvekili Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Okullarda artan temizlik sorununa ve hizmetli personel eksiğine ilk biz dikkat çekmiş ve tarafımca konuyla ilgili bir de soru önergesi verilmişti” dedi.

Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamayı eleştirerek, “Bakan, önümüzdeki hafta okullara ilave 30 bin personel alınacağını ifade etmiştir. Ancak daha önceki uyarımda haklı çıktığımız gibi bu yaklaşım da sorunu çözmeyecektir” şeklinde konuştu.

Zorlu, çalışacak kişilere verilecek ücretin 12 bin lira dolayında olacağını ve emekliliğe esas alınmayan sağlık sigortası hakkı tanınacağını belirtti.

Zorlu açıklamasında, “Bu hizmete başvuran kişiler haftada üç gün okulda çalışacak, iki gün kursa gidecektir. Bu koşullarda okullar yine personel tutamayacak ve büyük sorun yaşayacaktır” diyen Zorlu, çözüm önerilerini sıraladı. “Asgari ücretle ilana çıkılmalı, çalışanlara tam sigorta hakkı verilmeli ve derslik sayısına göre bir norm belirlenerek personeller okullara dağıtılmalıdır” dedi.

Zorlu, “10 derslik olan bir okul ile 40 derslik olan bir okula birer personel öngörmek açıkça bir plansızlıktır. Bakanlığı bu kapsamda bir kez daha uyarıyor ve harekete geçmeye davet ediyorum” ifadeleriyle çağrısını yeniledi.

Zorlu'nun açıklamaları, okullardaki temizlik sorununa çözüm arayışlarını yeniden gündeme getirdi.