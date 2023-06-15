Bölge Yatılı Kur’an Kursu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerlere İl Müftüsü Ali Gülden, şube müdürleri ve yaz Kur’an kurslarında görev alacak personel katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde yaz kurslarının önemine değinen İl Müftüsü Ali Gülden din görevlilerine tavsiyelerde bulundu.

Bayan ve erkek görevliler için iki ayrı oturumda gerçekleştirilen seminerde; "2023 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları", "Din Hizmetlerinde İletişim ve Rehberlik Çocuk ve Gençlerle Etkili İletişim", "Din Eğitiminde Pedagojik İlkeler", "Ergenlik Dönemi Din ve Maneviyat", "Sınıf Yönetimi", "Mahremiyet Eğitimi" ve "Din Eğitiminde Drama" gibi konularda sunumlar eşliğinde eğitim verilecek.

2023 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim ve öğretim tek dönem halinde 3 Temmuz - 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek.

Cami ve Kur’an kurslarında gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitimlere müracaatlar 19 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde başlayacak, il ve ilçe müftülükleri ile cami ve Kur’an kurslarına bizzat yapılacak. Mustafa Babayiğit