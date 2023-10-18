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Kürecik Radar Üssü, Türkiye'nin Malatya ilinin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik nahiyesinde bulunan bir askeri tesis olarak bilinir. Üs, Amerikan askerleri tarafından kurulmuş ve uzun bir süre onların kontrolünde işlemiştir. Ancak daha sonra terk edilmiş ve Türk askerlerinin denetimine geçmiştir.

Üs, Malatya şehir merkezinin doğusunda yer almaktadır ve Karahan Geçidi'nin sol üst tarafında konumlanmıştır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1800 metre civarındadır.

Kürecik Radar Üssü, 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kurulmuştur. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu karar, Kasım 2010'da gerçekleşen NATO Lizbon Zirvesi'nde alınmıştır. Bu zirvede, tüm NATO üyelerini kapsayan bir balistik füze savunma sistemi kurma kararı alınmış ve bu sistemin bir parçası olarak erken uyarı radarı Kürecik Radar Üssü'nde konuşlandırılmıştır.

Üssün kuruluş aşamaları, Kasım 2010'daki NATO Lizbon Zirvesi'nde stratejik bir planın belirlenmesiyle başlamıştır. Türkiye, bu plan doğrultusunda kendi topraklarında erken uyarı radar sistemi kurulmasını onaylamıştır. Eylül 2011'de, kesin şartlar üzerine bir anlaşma imzalandıktan sonra, Türkiye ve ABD yetkilileri Kürecik bölgesini radar istasyonu için uygun bir yer olarak belirlemişlerdir. Bu bölge, Sovyetler Birliği'nin hava sahasının gözetimi için kullanılan bir radar üssüne ev sahipliği yapmıştır. Üssün yüksekliği ise Çat Tepe'de bulunan 2,085 metre civarındadır.