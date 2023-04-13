Hayırsever vatandaş Kurban Bayramı için yetiştirdiği 30 adet kurbanlığı depremden etkilenenlere bağışladı.

Hayırsever vatandaş Mustafa İlksoy tarafından yapılan yardım sayesinde Saraykent’te yaşayan depremzedelere ortalama 4-5 kg et dağıtılacak.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, hayırsever vatandaşı makamında ağırladı.

Hayırsever vatandaşa yardımından dolayı teşekkür eden Kaymakam Açıkgöz, “İlçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızdan Mustafa İlksoy, Kurban Bayramı dönemi için yetiştirdiği 30 adet kurbanlığından birisini depremden etkilenen vatandaşlarımız için bağışladı. İlçemizde misafir ettiğimiz her haneye ortalama 4-5 kg et dağıtılmasına vesile oldu. Rabbimiz hayrını kabul buyursun. Birine bin katsın” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir