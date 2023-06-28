Edinilen bilgiye göre, Kulu Hayvan Pazarı’nda kurbanlık koyunu yakalamak isteyen 70 yaşlarındaki A.G. isimli vatandaş, çit içerisinde yakaladığı koyunla birlikte dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü. Yerde kalan A.G. için hayvan pazarına ambulans sevk edildi. Yaralanan A.G. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırık olduğu anlaşılan A.G. hastanede tedavi altına alındı. İHA