Yozgat’ta kurban kesmek isteyenleri şimdiden tatlı bir telaş kapladı. Kurban Bayramı öncesinde ise vatandaşın bilinçlenmesi için açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda açıklamada bulunan İl Müftüsü Ali Gülden, “Kurban olmaya engel durumlar” konusunda vatandaşın kafa karışıklığını giderici bilgilendirme yaptı.

Müftü Gülden açıklamasında, “İki veya bir gözü kör olmak, kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olmak, kesim yerine yürüyüp gidemeyecek kadar topal olmak, kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olmak, dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olmak, doğuştan kulağı bulunmayan, memesinin ucu kesilmiş olmak, koyun ve keçide bir, sığırda iki memesi kurumuş olmak, boynuzların biri veya ikisi kökünden kırılmış olmak, ilaçla sütü kesilmiş olmak, pislik yiyip de bir süre hapsedilip temiz yiyeceklerle beslenmemiş olmak, burnu kesilmiş olmak, dilinin çoğu kesilmiş olmak, ölüm derecesinde hasta olmak” ifadelerini kullandı. Zekiye Doğan