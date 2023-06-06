Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, 2023 yılında kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak kesmelerine veya vekaletle kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, alınacak tedbirler ve bu konulara ilişkin diğer hususlar hakkında kararlar alabilmek için komisyon toplantısı düzenlediklerini ifade etti.

İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen Kurban Hizmetleri Komisyonu Toplantısına İl Müftüsü Ali Gülden, İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Şahin, Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombina Müdürü Harun Pehluvan, Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdür V. Hasan Löker, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İlker İpek, Çevre Şehircilik İklimlendirme Yönetimi Teknisyeni İlyas Yakışıklı ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Özel, TDV Yozgat Şubesi Vakıf Uzman Yardımcısı Emrah Yadigar katıldı.

Toplantı, Kurban Bayramı öncesi yapılması gereken hazırlıkların değerlendirilmesiyle tamamlandı. Haber Merkezi