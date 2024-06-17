Kurban Bayramı'nda sofralar genellikle kavurmalı kahvaltılarla süslenirken, Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, etin hemen tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Yeni kesilen et, yeterince yumuşak olmadığı için hem zor pişer hem de sindirim problemlerine neden olabilir. Bu nedenle etin ortalama 12-24 saat bekletilmesi gerekmektedir. Bekletilen etin tüketilmesi sindirimi kolaylaştırır, şişkinliği ve hazımsızlığı önler" dedi.

Özellikle kronik hastalığı olan kişilerin Kurban Bayramı'nda beslenmelerine daha dikkat etmeleri gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Sedef Aksu, "Doğru besin seçimi, gıda güvenliği, etlerin saklanması, hazırlanması ve pişirilmesi gibi konularda bilinçli davranmak önemlidir" diye ekledi.

Aksu, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin artmasıyla birlikte sağlıklı beslenmek için bazı önerilerde bulundu. Öncelikle, etin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirterek, ilk gün kahvaltıda et yerine yumurta, taze yeşillikler, peynir ve tam tahıl ekmeği gibi besinlerin tercih edilmesini önerdi.

Sağlıklı pişirme yöntemlerinin önemine de değinen Aksu, ızgara, haşlama, fırında veya sebzelerle birlikte tencerede pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Et dışında diğer besin gruplarının da sofrada yer alması gerektiğini söyleyen Aksu, sebze yemekleri, salatalar ve tam buğday ekmeği gibi ürünlerin tüketilmesinin önemine değindi. Ayrıca, etin saklanması konusunda da bilgi veren Aksu, etlerin sıcaklığa duyarlı olduğunu ve buzdolabında 3-4 gün, kıyma haline getirilen etlerin ise 1-2 gün saklanabileceğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nda sakatat tüketiminin artmasıyla birlikte, kronik hastalığı olan kişilerin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Aksu, günde 100-150 gramdan fazla et tüketilmemesi gerektiğini ve sütlü veya meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bol su tüketilmesinin de önemine değindi.