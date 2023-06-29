Yardım alanındaki 155 yıllık tecrübesiyle hayırseverlerin desteğini gören Kızılay, vekaleten kurban kesim kampanyasında da büyük destek buldu. Bayram namazının ardından emanet aldığı kurban vekaletlerinin kesimlerine Türkiye’deki Et ve Süt Kurumu kombinaları ile yurt dışında 21 ülkede başlayan Kızılay, kurban kesim işlemlerini bayramın 3’üncü gününe kadar sürdürecek.

Kurbanların kesildiği bilgisi vekalet sahiplerine anlık ulaştırılıyor

“Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla yürütülen kampanyayı seçerek kurban ibadetini Kızılay ile yerine getiren vekalet sahiplerine kesim işlemlerinin yapıldığına dair kısa mesaj veya elektronik mesaj yoluyla bilgi veriliyor.

Kesilen kurban etleri eşit olarak deprem bölgesine ulaştırılacak

Kesimlerin ardından eşit olarak hazırlanacak kurban paylarının büyük bölümü, yurt içinde Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen afetzedelere ulaştırılacak. Afetzedelerin yaşadığı konteyner kentlerdeki buzdolaplarının kapasitesi göz önüne alınarak 2’şer kilogramlık şoklanmış paketler oluşturan Kızılay, depremi yaşayan tüm illerde kurban eti dağıtımı yapacak.

Kızılay, vekaleten kesilen kurbanların etlerinin bir bölümünü ise her yıl olduğu gibi bu yıl da kavurma ve kıyma konservesi haline getirerek, yıl boyunca ihtiyaç anında dağıtımını yapacak.

Bayramın ilk günüyle birlikte Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Avrupa’ya 21 ülkede Kızılaycılar, vekalet sahipleri adına kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. İHA