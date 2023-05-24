Türk Ocaklarının görevlendirdiği yetkililer, kurban kesilecek bölgelerde kesimlere nezaret edeceği bilgisi verildi.

Türk Ocakların Genel Merkezinden yapılan açıklamada; “Kurban sahiplerinin ad ve soyadları, internet sitemizde (Arefe günü ile bayram sonrası) ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanacaktır. İlan edilecek listede adının görünmesini istemeyen bağışçıların bunu banka ödeme belgesinin açıklama bölümünde belirtmeleri gerekmektedir. Kurban kesiminin ardından bağışçılara SMS ile “Kurbanınız kesildi.” bilgisi verilecek, WhatsApp uygulaması olanlara kesilen kurbanın videosu gönderilecektir. Kurban bedellerini banka hesabına yatıranlar, Türk Ocakları Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Asım MUTLU’ya vekâlet vermiş kabul edilecektir.

2023 Yılı yurt dışı Kurban Bedeli: 4000 Türk Lirası (180 Amerikan Doları, 165 Avro) olarak belirlenmiştir.

Kurban bedelini aşağıdaki IBAN numarasına havale ve EFT yoluyla yapabileceğiniz gibi Kredi Kartı ve Banka Kartı ile internet sitemiz üzerinden de ödeyebilirsiniz. Kurban bedellerini aşağıda belirtilen hesaplarımıza yatıracak olanların, açıklama bölümüne; Kurban sahibinin adı, soyadı ve cep telefonu bilgisini yazmaları zorunludur. Örnek: “Zeynep Öztürk-0555555555” Bağışçı, kurbanın kesimi için bir bölge belirlemek istiyorsa yer adını ödeme belgesinin açıklama kısmına yazmalıdır (Kerkük, Kuzey Makedonya vb.). Ancak, bağışçılar tarafından bir bölgede kesilmesi istenen kurban sayısı planlanandan daha fazla olması durumunda, kurbanın kesileceği yer Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından belirlenecektir. Kurbanınızın hangi bölgede ve bayramın kaçıncı günü kesileceği 27 Haziran 2023 Salı (Arefe) günü saat 20.00’de web sayfamızda ilan edilecektir.

2023 Yılı Yurt içi Kurban Bedeli: 6000 Türk Lirası (270 Amerikan Doları, 250 Avro) olarak belirlenmiştir.

Kurban bedelini aşağıdaki IBAN numarasına havale ve EFT yoluyla yapabileceğiniz gibi Kredi Kartı ve Banka Kartı ile internet sitemiz üzerinden de ödeyebilirsiniz. Kurban bedellerini aşağıda belirtilen hesaplarımıza yatıracak olanların, açıklama bölümüne; Kurban sahibinin adı, soyadı ve cep telefonu bilgisini yazmaları zorunludur. Örnek: “Zeynep Öztürk-0555555555” Bağışçı, kurbanın kesimi için bir bölge belirlemek istiyorsa yer adını ödeme belgesinin açıklama kısmına yazmalıdır ((Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye) Ancak, bağışçılar tarafından bir şehirde kesilmesi istenen kurban sayısı planlanandan daha fazla olması durumunda, kurbanın kesileceği yer Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından belirlenecektir” ifadeleri kullanıldı. Kurbanınızın hangi şehirde ve bayramın kaçıncı günü kesileceği 27 Haziran 2023 Salı (Arefe) günü saat 20.00’de web sayfamızda ilan edilecektir.”

YURT DIŞINDA KURBAN KESİLECEK BÖLGELER

Suriye Türkleri (Çobanbey, Türkmendağı) - Kuzey Makedonya Türkleri - Irak Türkleri (Erbil, Kerkük, Telafer) - Kırım Türkleri

YURT İÇİNDE KURBAN KESİLECEK DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLER

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye,

Kurban bedelini Ziraat Bankası dışındaki bankalar üzerinden EFT ile ödeyecek olanların 27 Haziran 2023 Salı günü saat 18.00'ye kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Kurban bedelini Ziraat Bankası üzerinden havale ya da Kredi Kartı ile ödeyecek olanların 27 Haziran 2023 Salı günü saat 24.00'ten önce işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

BİLGİ ALMAK VE SORULARINIZ İÇİN: e-posta: [email protected], Türk Ocakları GSM: 0538 881 49 12, Türk Ocakları Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Asım Mutlu: 0544 496 06 73

KURBAN KAMPANYASI HESAP NUMARALARIMIZ

Kurban bağışı için Ziraat Bankası aracılığı ile yapılan işlemlerden hiçbir masraf alınmayacaktır.

Kurban bağışınız Türk Ocakları banka hesabına girdikten 1 (bir) gün sonra tarafınıza "Bağışınız alındı." mesajı gönderilecektir.

Havale ve EFT işlemlerinizi banka şubesi ya da internet/mobil bankacılığınız üzerinden aşağıdaki IBAN numarasına doğrudan yapabilirsiniz.

Kredi kartı ile yapacağınız ödemenizi sayfa sonundaki “KREDİ KARTI İLE KURBAN BAĞIŞI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ." bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.

KREDİ KARTI VE BANKA KARTI İLE BAĞIŞ

HESAP ADI: TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

TÜRK LİRASI IBAN: TR 5700 0100 1395 3427 7504 5062

ZİRAAT BANKASI BALGAT ŞUBESİ

ŞUBE KODU:1395

HESAP NO: 34277504

EK NO:5062

AMERİKAN DOLARI IBAN: TR 3000 0100 1395 3427 7504 5063

ŞUBE KODU:1395

HESAP NO: 34277504

EK NO:5063

SWİFT KODU: TCZBTRZA

AVRO IBAN: TR 0300 0100 1395 3427 7504 5064

ŞUBE KODU:1395

HESAP NO: 34277504

EK NO:5064

SWİFT KODU: TCZBTRZA

Kurban bağışı için Ziraat Bankası aracılığı ile yapılan işlemlerden hiçbir masraf alınmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir