Bu Bayramda da hem yurt içi hem de yurt dışında bağışlarınızı mazlum ve mağdur insanlara ulaştıracaklarını belirten Başkan Yağmur Yurtdışı Kurban bedeli bin 750 lira, Yurtiçi kurban bedeli ise 5 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.

İnfak Derneği Yozgat Şube Başkanı Ömer Yağmur, bütün yardım derneklerinin en önemli iki dönemi vardır. Bunlar Ramazan ve Kurban Bayramları. Ramazan ayını verimli bir şekilde geçirdik. Allah nasip ederse önümüzdeki aylarda Kurban için hazırlıklarımız başladı. Hazırlıklarımız kapsamında 2 kişilik bir grup Kamerun’da küçükbaş kesimi, 2 grup ise Somali’de büyükbaş kesimi yapacaklar. Kesimlerden sonra bütün bağışçılarımıza kurban kesim görüntülerini ve dağıtım görüntülerini gönderiyoruz. Kesim sonrası dağıtımların ve etlerin doğru yere gidebilmesi de önemlidir bizler için. İnfak Derneği olarak bu seneki kurban bedelini bin 750 lira olarak açıkladık” dedi.

Başkan Yağmur, Ramazan ayında Nurdağı’nda 3 ayrı bölgede iftar çadırı kurduk. Orada kardeşlerimizle beraber 30 gün boyunca beraber olduk. Oldukça verimli bir dönemdi. Bizler normalde Ramazan ayında iftar ve sahur programlarımızı Afrika’da ki yetim kardeşlerimize yapıyorduk. Bu sefer kendi vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize ikramlarda bulunmak bizlere farklı bir duygu yaşattı. Hem de kendi kardeşlerimizle bir arada olup onların yaralarına merhem olmak için, sıkıntılarına derman olabilmek bizlere ayrı bir mutluluk verdi” dedi. Haber Merkezi