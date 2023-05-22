Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2023 yılı vekâletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Başkan Erbaş, paylaşımında, “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi