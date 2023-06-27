Necip Taşkın, Allah’a yaklaşma ve teslimiyet ifade eden Kurban Bayramının yardıma muhtaçlara yardım etmeyi, küslük ve kırgınlıklara son vererek dostlukları yeniden inşa etmeyi, komşularımızı ve akrabalarımızı ziyaret ederek yüzlerimizin gülmesini sağlayacak önemli bir bayram olduğuna dikkat çekti.

Kesilecek olan mübarek kurbanlarımızdan sevap beklentilerimizin yanı sıra kimsesizleri ve yoksulları sevindirerek maneviyatımızın gıdasını temin edeceğimize vurgu yapan Taşkın, şunları ifade etti:

“Bizleri Allah ile buluşturacak olan kurban, ihlâs ve temiz niyet ile ifa edildiği takdirde Cenabı Allah ile aramızdaki engelleri kaldıracak olan bir ibadettir. Bu bayramda küslük ve dargınlıklara son verip, Peygamber Efendimiz ’in buyurduğu gibi davranmamız gerekir. Bu bayramın özüne yakışır şekilde kutlanması gerekir. Bu bayram diğerlerinden farklıdır. Allah, rahmetiyle milletimizi sevindirecektir. Gönül kapıları açılacak, birlik ve beraberliğimiz vücut bulacaktır. Cenabı Allah Celle ve Celalüh, kendisine bağışlanacak olan kurbanların hürmetine dualarımız kabul, ibadetimizi makbul eyleyerek, tüm temennilerimizi inşallah gerçekleştirecektir.

Bu mübarek bayramda özellikle aziz şehitlerimizin ailelerinin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Kurban, paylaşmaktır. Çaresizleri, fakirleri ve kimsesizleri unutmayalım. Mübarek bayramımızı bayram gibi yaşayalım ve yaşatalım.

Kurban Bayramının ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor ve milletimizin bu mübarek bayramını kutluyorum. Kurban Bayramının ülkemize barış, huzur ve mutluluk getirmesini, milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum.” Haber Merkezi