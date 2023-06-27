Bayramlar; huzur, barış, toplumsal dayanışmanın ve inananların yardımlaşma sevincini yoğun bir şekilde yaşandığı günler olduğunu belirten başkan Delibaşı, “Küslüklerin son bulması bayramları bayram yaparken, imkanları olmayan insanlara giden yardımların maneviyatıyla dünyayı saran çirkinlikler ve gözyaşı sevince dönüşür” diye konuştu.

Başkan Delibaşı yaptığı açıklamada; “Türk milletinin yaradılışında var olan ve İslam’ın ruhuyla bütünleşen paylaşma ve yardımlaşma ülkemizde en coşkulu şekliyle yaşanırken bu süreçte millet olarak kardeşliğimiz, ortak gelecek idealimiz, bizi biz yapan değerlerimiz hatırlanmalı ve emanete her daim sahip çıkılmalıdır. Bir yılı aşkın süredir tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadele verdiğimiz küresel salgın nedeniyle bu bayramda da tedbiri elden bırakmamak gerektiğini hatırlatıyoruz. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için kurban ibadeti yerine getirilirken ve sonrasında yapacağımız ziyaretlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması hususlarına dikkat edilmelidir. Defalarca ve her platformda dile getirdiğimiz gibi; kamuda bayram ikramiyesi alamayan tek kesim olan memurlarımıza da bayram ikramiyesi verilmesi için gerekli adımların atılması noktasındaki talebimizde sonuç alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yetkililerden milyonlarca memurun ve ailesinin yüzünü güldürecek bir girişim bekliyoruz. Yüce Allah’tan dileğimiz odur ki, mübarek Kurban Bayramı milli birliğimizi pekiştiren, ülkemizin dirliğini güçlendiren ve devletimizin kudretini artıran yarınlara vesile olsun. Yüce Allah’ın bizleri bütün salgın, afet ve felaketlerden muhafaza buyurması dualarımızla Türk İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, duaların kabulü ile Bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir