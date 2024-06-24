Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı tatili süresince Yozgat il sınırlarında meydana gelen trafik kazalarında geçen yıla göre bu yıl belirgin bir azalma olduğunu söyledi.

Vali Özkan, “2023 yılı Kurban Bayramı tatilinde 107 trafik kazası meydana gelirken, bu yıl aynı dönemde sadece 89 trafik kazası yaşandı. Bu durum, trafik kazalarında yüzde 17 oranında bir azalmaya işaret ediyor” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Vali Özkan, “Özellikle trafik denetimlerinin artırılması, sürücülere yönelik bilgilendirme kampanyaları ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan iyileştirmelerin ve sürücülerin bilgilendirmeler neticesinde trafik kurallarına uymadaki gösterdikleri hassasiyet kaza oranlarının düşmesine katkı sağladı. Hemşehrilerimize hassasiyetlerinden dolayı, Emniyet ve Jandarma ekiplerimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.