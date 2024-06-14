Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun artacağını belirterek, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, tatilin uzun olduğu bayramlarda artan trafiğe paralel olarak kazaların da arttığını söyledi.

Bakıcı yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı'nda ülkemizde şehir içi ve şehirlerarası trafiği yoğunlaşacak. Bizler bu yoğunluğu göz önünde bulundurarak öncelikle araçlarımızın kontrolünü gerek teknik açıdan, gerekse herhangi bir ceza müeyyideyle karşı karşıya kalmamak için sigorta, fenni muayene, yetki belgesi gibi evraklarımızı bayram öncesinde kontrol ederek varsa eksiklerimizi tamamlamalarını istiyoruz. Trafik kurallarına uymak can ve mal güvenliğimiz açısından çok önemlidir” dedi.