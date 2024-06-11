Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Aydıncık ilçesinde mezarlık ve çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

Belediye Ekipleri, mezarlıklarda ve çevresinde ot biçme, genel temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, “Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ilçemizdeki mezarlık ve çevre temizliği çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, mezarlıklarda ve çevresinde ot biçme, genel temizlik ve bakım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu mübarek günlerde sevdiklerimizin kabirlerini ziyaret ederken, huzurlu ve temiz bir ortam sağlamayı amaçlıyoruz. Belediyemizin özverili ekibi, bayram boyunca düzenli olarak temizlik ve bakım çalışmalarına devam edecek. Siz değerli vatandaşlarımızın da bu süreçte bizlere destek olmasını ve çevre temizliğine özen göstermesini rica ederiz. Birlikte daha temiz, daha güzel bir ilçede bayramı karşılamak dileğiyle” ifadelerini kullandı.