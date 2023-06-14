Yapılan açıklama şu şekilde; “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde alınan tedbir ve aşılama çalışmaları ile Sivas’ta hastalık sirayeti en aza indirgenmiş, hastalık çıkan bölgelerde mevzuat gereği karantina ve kordon uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Ancak hastalığın tamamen sönmesi ve kontrol altına alınabilmesi için alınan tedbirlerin hastalık tamamen sönene kadar uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Hastalığın çok hızlı yayılması, hayvan hareketlerinin hastalığın bulaşma riskinin ana gerekçesi olması, yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları ve her yıl kurulan kurbanlık hayvan pazarı mevkisinin hastalık sebebiyle karantina altında olması sebebiyle İlimizde her kurban bayramı öncesi kurulan geçici kurban satış yeri (kurbanlık hayvan pazarı) bu yıl açılmayacaktır. Kurbanlık hayvanlarını alacak vatandaşlarımızın köy ve mahallelerimizde bulunan hayvancılık işletmelerini tercih etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın hastalık çıkan bölgelerde karantina ve kordon kurallarına uymaları herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Sivas İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz ile irtibata geçmeleri önem arz etmektedir” denildi. İHA