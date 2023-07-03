Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk, düzenlediği basın toplantısında Kurban Bayramını ve gurbetçi sezonunu değerlendirdi. 9 günlük tatilin ardından normale dönen Kırşehir’de, küçük esnafın beklentisinin gurbetçilerin alışveriş yapması olduğunu söyleyen Öztürk, "Kurban Bayramı sona erdi. Tatilin uzun olması nedeniyle esnaflarımız da tatile çıktı. Alışverişler bayram arasındaki gibi değildi. Kurban Bayramı nedeniyle ağırlıklı işi kurumsal firmalar yaptı" dedi.

"Küçük esnaf gurbetçi sezonunu bekliyor" diyen Öztürk, "Gurbetçi sezonu çok önemli. Avrupa kentleri bizim şehirlerimize göre biraz daha pahalı. Gurbetçilerimizin ülke genelinde alışverişini yerel esnaflardan yapmasını istiyoruz. Erken gelen gurbetçiye ESOB olarak hoş geldiniz diyoruz. Paralarınızı küçük esnafta bırakın çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Zanaatkarlar Çarşısı esnaflarından Meral Akaröz ise Kurban Bayramı süresince kendi alanında işinin iyi olduğunu gurbetçi sezonunun da Kırşehir’de iyi geçeceğini tahmin ettiğini belirtti. İHA