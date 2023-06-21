Yozgat İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, tarafından yapılan sohbetler ilgi ile karşılanmaya devam ediyor. Bu haftaki söyleşilerde “Kurban Bayramı” konusu ele alındı.

İl Müftü Yardımcısı Uzuner, Kurban Bayramının İslam’daki anlamını anlatarak dikkat edilmesi gereken konular hakkında kadınları bilgilendirdi.

Uzuner, kurban kesmenin önemli bir ibadet olduğunu ve mükellef olanların bu ibadeti yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatarak kurban etinin bir kısmının aile içinde, bir kısmının komşularla yedirilmesi, bir bölümünün de maddi durumu iyi olmayan insanlara dağıtılması gerektiğine işaret etti.

Kurban Bayramının Hazreti İbrahim'in zamanından günümüze kadar yaşatılmaya devam edildiğini dile getiren Uzuner, kurbanın ümmetin en önemli şiarlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Melike Aslı Arslan